전북, 코로나19 신규확진자 1명 추가 발생

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북에 코로나19 신규확진자 1명이 추가 발생했다.

전북도 방역당국은 9일 전주시 완산구에 거주하는 공무원 여성(40대)이 이날 19시 40분 코로나19 검사에서 최종 양성으로 판명돼 전북 96번으로 분류됐다고 밝혔다.

전북 96번 확진자는 지난 6일부터 증상이 발현된 것으로 확인됐다.

주요동선은 지난 4일 회사 퇴근 후 서울·인천을 방문했다. 5일 서울의 한의원을 방문한 다음 기차를 이용해 수서→익산→전주로 내려왔다. 6일 최초 증상이 발현됐고, 9일 정상출근 후 코로나19 검사를 실시해 확진 판정을 받았다. 현재는 군산의료원 격리병실에 입원 치료 중이다.

방역 당국은 96번 확진자의 자택 및 방문지 CCTV를 확인하고 소독을 시행했다. 가족 및 접촉자는 검사실시 및 자가격리 조치했다.

또한, 96번 확진자의 8.21~9.9 핸드폰 GPS·카드사용내역·DUR 및 방문지 CCTV 확인해 추가 동선을 확인하고 즉시 방역 소독 할 방침이다.

