제주도-의회 ‘상설정책협의회’ 개최···‘제주형 협치’ 시작될까?

10일 오후 3시 도의회 대회의실서 제주도-도의회 첫 상설정책협의회 개최

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도와 제주특별자치도의회가 10일 오후 3시 첫 ‘상설정책협의회’를 개최한다.

지난 2018년 7월 원희룡 도지사와 당시 김태석 제주도의회 의장이 ‘상설정책협의회’ 운영을 공동 선언한 이후 2년여 만에 이뤄지는 자리다.

그동안 제주형 협치의 모델로 기대를 모았던 두 기관의 ‘상설정책협의회’는 수차례 현안 협의를 위해 개최 일정을 조율해왔지만 주요 현안 마다 갈등을 벌이면서 성사되지 못했다.

이번 상설정책협의회는 도와 도의회가 코로나19로 인한 위기상황을 극복하고, 지역경제를 회생시키기 위한 상호 협력을 위해 마련됐다.

두 기관은 ▲포스트 코로나 방역·경제 회생 방안 ▲2021년도 예산편성 방향 ▲제주형 뉴딜 T/F 구성 ▲유엔 기후변화협약 당사국총회(COP28) 제주 유치 ▲제주 4·3 특별법 개정안 국회 통과 등을 논의할 예정이다.

어렵게 다시 마주하게 될 상설정책협의회에는 제주도에서 원희룡 지사와 행정부지사, 정무부지사, 각 실·국장이 참석하고, 도의회는 좌남수 의장을 비롯한 부의장, 각 상임위원장과 예결위원장, 코로나대응 특위위원장, 교섭단체 대표 등이 참여할 예정이다.

원희룡 도지사는 “코로나19, 경제, 재정의 3중 위기 극복과 함께 코로나 이후 시대를 준비하기 위해 제주도와 도의회가 서로 소통하고 협력해 발전적 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr