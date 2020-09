"카투사 편한 군대" 우상호 발언 후폭풍…뿔난 카투사들, 곳곳서 성명문 발표

우상호 "카투사는 편한 곳…秋 아들 논란 의미 없다"

카투사 출신들 "명예 실추됐다","카투사 출신 이낙연 해명해라"

[아시아경제 허미담 기자] 우상호 더불어민주당 의원이 추미애 법무부 장관 아들 군 복무 관련 논란에 대해 "카투사 자체가 편한 군대라 논란은 아무런 의미가 없다"고 말해 파문을 일으킨 가운데 각종 카투사 관련 온라인 커뮤니티에서는 우 의원의 사과를 촉구하는 성명문이 올라오고 있다. 카투사는 주한 미군에 배속된 대한민국 육군 병력이다.

9일 페이스북 페이지 '카투사'에는 '우상호 의원의 망언을 규탄한다'는 제목의 성명문이 올라왔다. 이들은 해당 페이지를 "현역 및 예비역 카투사들의 권익과 명예를 지키고 탄탄한 한미동맹을 만들기 위해 페이스북 내 카투사 예비역들이 만든 공간"이라고 소개했다. 이 페이지는 4700명 이상의 이용자가 팔로우하고 있다.

이들은 성명문을 통해 "우 의원의 발언은 국가의 부름을 받은 현역 카투사와 각자 생업에서 카투사로서 자부심을 갖고 살아가는 예비역들의 명예를 심각하게 실추시킨 발언"이라고 지적했다.

이어 "금일 우 의원의 발언은 6·25 이후 지금에 이르기까지 군 생활 중 전사, 전상 또는 순직한 수많은 카투사 장병들에 대한 모독"이라며 "카투사들은 미군과 같이 생활을 하기에 대한민국 육군에 비해 근무환경이 다를 뿐 정신적, 육체적 고충은 타군과 똑같거나 혹은 타군들은 알지 못하는 부분도 있다"고 했다.

또 "타군 내 힘든 보직이 있고 쉬운 보직이 있듯이 카투사들 역시 그러하다"면서 "우 의원의 카투사 폄훼 발언은 카투사들의 근무 실상을 잘 알지 못해 했던 말일 수도 있다. 그러나 헌법기관으로서 진중하게 발언했어야 함에도 불구하고 오히려 전체 카투사들의 명예를 훼손하는 저열한 발언을 했다"고 비판했다.

그러면서 이들은 "우 의원 발언은 대한민국 군인으로서 존엄성을 갖고 군 복무에 최선을 다한 후배 현역 카투사, 선배 예비 카투사들의 명예와 그들의 숭고한 기여를 훼손했다"면서 "우 의원은 카투사 폄하 발언을 철회하시고 전체 예비역 및 현역 카투사 장병들에게 사과할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

이날 온라인 커뮤니티 디시인사이드 카투사 갤러리에도 우 의원의 사과를 촉구하는 성명문이 올라왔다.

이들은 "카투사는 신성한 국방의 의무를 다하기 위하여 미군에 귀속된 병사들이며, 부대나 보직마다 복무환경이 다르므로 카투사 내에서도 업무 강도는 제각각이고, 카투사에도 육군의 일부 부대보다 힘들게 군 생활을 하는 경우도 존재한다"고 지적했다.

이어 "카투사에 복무하는 장병들 또한 대한민국의 국군 장병이자, 누군가의 소중한 아들이라는 것을 다시 한번 강조하며, 우 의원은 오늘 발언에 대해 공식 사과를 해주기를 강력히 촉구한다"고 강조했다.

특히, 이들은 카투사 출신인 이낙연 민주당 대표의 해명을 요구하기도 했다. 카투사 갤러리 측은 "카투사 출신인 이낙연 대표가 (카투사에 대해) 무엇보다 잘 알 것으로 생각한다. 우 의원의 발언에 대한 이 대표의 발 빠른 해명을 요구한다"고 했다. 이 대표는 1974년부터 1976년까지 카투사로 복무했으며, 용산미군기지에서 미8군 제21 수송중대에서 행정병으로 근무했다.

해당 게시물에 누리꾼들 또한 지지를 보냈다. 누리꾼들은 "예비역 카투사로서 성명문 지지한다", "카투사 명예 회복하자 단결!", "예비역 서명 필요하면 동참하겠다", "공식적인 자리에서 카투사를 비판하는 국회의원이 있다는 게 놀랍다" 등의 댓글을 달았다.

앞서 우 의원은 이날 한 언론과의 인터뷰에서 추 장관 아들의 군 휴가 특혜 의혹에 대해 "카투사는 원래 편한 곳이라 의미 없는 논란"이라고 주장했다.

이어 그는 "카투사는 육군처럼 훈련하지 않는다. 그 자체가 편한 보직이라 어디에 있든 다 똑같다"라면서 "카투사에서 휴가를 갔냐 안 갔냐, 보직을 이동하느냐 안 하느냐는 아무 의미가 없는 얘기"라고 했다.

