[속보] 테슬라 주가 반등 시도‥줌보다 못한 슬랙 17% ↓

속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하루전 21%나 폭락했던 전기차 업체 테슬라의 주가가 9일(현지시간) 개장 직후 6%의 상승세를 보이고 있다.

테슬라 주가는 이날 오전 9시33분 현재 6.2% 오른 350.69달러에 거래중이다.

애플의 주가도 3%대의 상승세를 보이며 전날의 약세에서 벗어났다. 마이크로소프트, 아마존, 페이스북 등 핵심기줄주들의 주가도 2~3%대 상승세를 보이는 중이다.

지난 3거래일간 10%의 조정을 받았던 나스닥 지수는 1.76% 상승하며 반등을 시도 중이다.

온라인 협업솔루션 업체 슬랙의 주가는 17% 추락해 거래 중이다. 월가 기대에 못미치는 실적 탓에 투매가 나온 것이다. 앞서 경쟁업체인 줌이 300%나 되는 성장세를 보인후 주가가 40%나 급등한 것과 대비됐다.

이날 시장에서는 LVMH로의 인수가 무산될 것으로 알려진 티파니가 10%가 하락하는 모습을 보이고 있다. 코로나19 백신 임상실험 중단 소식이 전해진 아스트라제네카의 주가도 1.9% 하락 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr