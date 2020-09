[포토]노원구-장로회 총회신학·상일교회와 부설주차장 개방 협약

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 9일 오후 2시 구청장실에서 장로회 총회신학 및 상일교회와 부설주차장 야간 개방 협약을 가졌다.

이날 협약식으로 장로회 총회신학(월계동 산128-1)은 주차장 30면을 24시간 개방하기로 했다. 상일교회(상계동 1110-1)는 주차장 7면을 평일 24시간, 토요일 0~오후 4시, 일요일 오후 4~ 오후 24시 개방하기로 하기로 했다.

협약기간은 2020. 9. 9.~2022. 9. 8.(2년)이며 만료일 1개월 전까지 양측의 별도 요구가 없는 한 자동연장하기로 했다.

이날 협약식에는 오승록 노원구청장, 총회신학 당회장 백성혁, 상일교회 담임목사 방병진 및 노원서비스공단 본부장 봉낙구 등이 참석한 가운데 협약서 교환 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “주차난을 겪고 있는 지역주민들을 위해 부설주차장 야간개방 사업에 참여해 주셔서 감사하다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr