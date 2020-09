[포토]유덕열 동대문구청장, 유튜버 깜짝 변신

핸드 워시, 족욕 솔트, 계피 해충퇴치제 만들기 체험 키트 제작

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 유튜버로 깜짝 변신했다.

유덕열 동대문구청장이 구민들에게 집에서 즐길 수 있는 만들기 체험 활동을 소개하기 위해 유튜버로 직접 나섰다.

9일 오후 3시 구청 1층 동대문책마당도서관.

유 구청장이 정제수, 글리세린, 코코베타민, 애플워시, 어성초 추출물 등을 골고루 섞어 코로나19 예방을 위한 핸드 워시를 손수 만들었다.

유 구청장은 강화된 사회적 거리두기 영향으로 가정에서 무료한 시간을 보내고 있는 구민들에게 다양한 만들기 체험 활동을 통해 건강도 챙기고 즐거움도 얻을 수 있는 온라인 콘텐츠를 소개하기 위해 직접 출연했다.

이 날 유 구청장은 서울한방진흥센터에서 제공하는 온라인 콘텐츠인 ‘내가 만드는 한방상품’ 체험 키트를 이용해 면역력 강화를 위한 족욕 솔트, 계피 해충퇴치제, 핸드 워시 등을 손수 만들어 소개했다.

유 구청장이 직접 출연한 영상은 유튜브 채널 ‘DBS 동대문구청 인터넷방송’에서 다음 주 중에 송출될 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19가 감소세에 접어들고 있지만 추가 확산을 방지하기 위해서는 앞으로 5일이 중요하다”며 “서울한방진흥센터에서 소개하는 다양한 만들기 체험 활동을 통해 가정에서 보내는 시간을 조금 더 즐겁게 보내기 바란다”고 밝혔다.

서울한방진흥센터는 휴관 중으로 ‘강화된 사회적 거리두기’로 활동이 제한된 시민들이 안방에서 건강도 챙기고 즐거움도 얻을 수 있는 ‘내가 만드는 한방상품’, ‘약재로 만드는 계절별 건강 레시피’, ‘한의사가 알려주는 한방 수칙’ 등 다양한 온라인 콘텐츠를 제공하고 있다.

