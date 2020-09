[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 9일 코로나19 신규 확진자 2명이 발생했다.

이로써 누적 확진자는 219명이 됐다.

역삼동 주민은 기침 증상 등으로 강남세브란스병원에서 이날 양성 판정을 받았다.

또 도곡동 주민은 타 지역 확진자와 접촉 후 가래 증상으로 서초구보건소에서 양성 판정을 받아 이날 강남구보건소로 이첩됐다.

강남구는 해당 확진자의 거주지 주변과 동선에 따라 방역소독을 실시, 현재 정밀 역학조사를 진행 중이다.

국내 코로나19 확산세가 진정세를 보이면서 일주일째 100명대를 유지하고 있지만 아직까지 두 자릿수로 줄어들지 않고 지역별로는 서울 48명 등 수도권 100명으로 전체 확진자(144명)의 70%를 차지하고 있다.

