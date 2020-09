중랑구 ‘행복학습센터’ 평생교육 프로그램 온라인 강의

14일부터 ‘엄마가 먼저 배우는 쉬운 역사교실’ 등 11개 온라인 강의 순차적 개강

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 구민의 건강은 지키고 학습권은 보장하기 위해 ‘행복학습센터’ 평생교육 프로그램을 온라인 강의로 전환 운영한다.

중랑구 거점센터(망우동), 면목 행복학습센터(면목동), 책배움터 행복학습센터(묵동), 우먼업 행복학습센터(상봉동) 등 지역 내 총 11개소가 조성돼 있는 ‘행복학습센터’는 구민 누구나 근거리 생활권에서 평생학습에 참여할 수 있어 인기가 높다.

특히, 다문화 가정을 대상으로 진행된 ‘자녀와 소통하기’, ‘가을엔 중랑에서 시와 함께’ 등 다채로운 평생교육 프로그램 운영으로 작년 말 기준 구민 약 560명이 참여할 정도로 큰 호응을 얻었다.

이번에 개설된 온라인 강의는 코로나19로 인해 대면 강의가 어려워짐에 따라 오는 14일부터 화상강의 플랫폼 줌(ZOOM)을 활용해 진행된다.

주요 프로그램은 ▲엄마가 먼저 배우는 쉬운 역사교실(중화 행복학습센터) ▲주부여 회계하라(면목 행복학습센터) ▲우쿨렐레(용마 행복학습센터) ▲그림책과 함께하는 자수여행(나비우채 행복학습센터) 등 총 11개다.

앞서, 구는 코로나19로 프로그램 운영이 중단됐던 지난 6월부터 행복학습센터 강사와 매니저를 대상으로 역량강화교육을 실시하는 등 온라인 강의 개설 준비에 철저를 기했다.

류경기 중랑구청장은 “이번 기회를 통해 코로나19로 학습 기회를 놓친 주민들에게 좋은 활력소가 됐으면 한다”며 “앞으로도 양질의 온라인 프로그램을 제공해 코로나19 속에서도 평생학습을 이어갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

‘중랑구 평생학습관’은 오프라인 수업을 전면 온라인 강의로 전환, 화상강의 플랫폼 줌(ZOOM)을 처음 이용하는 수강생들을 대상으로 사전교육 등을 실시하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr