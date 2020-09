온라인 ‘2020 중랑구민 노래자랑’ 개최

중랑구민 또는 중랑구 소재 직장인이면 누구나 참여 가능, 오는 25일까지 이메일로 비대면 접수

[아시아경제 박종일 기자] “올해는 코로나19 때문에 흥겨운 시간이 적었던 거 같아요. 그런데 이렇게 자리를 마련해 주신다니 너무 기대됩니다. 코로나19 극복을 위한 응원과 격려의 시간이 될 것 같아요.”

‘2020 중랑구민 노래자랑’에 참가신청을 한 이모씨의 말이다.

중랑구(구청장 류경기)가 구민들을 위해 특별한 시간을 마련했다.

구는 오는 25일까지 ‘2020 중랑구민 노래자랑’ 참여희망자를 접수받는다.

중랑문화원(원장 김태웅)이 주최하는 이번 노래자랑은 코로나19의 지역 확산 방지를 위해 비대면으로 개최되며 중랑구민 또는 중랑구 소재 직장인이면 누구나 참여가능하다.

참여방법은 실내에서 촬영한 5분이내의 노래자랑 영상과 함께 중랑문화원 홈페이지를 통해 다운받은 참가신청서를 이메일(jungnangcc@naver.com)로 제출하면 된다.

수상자 오는 10월9일 중랑문화원 홈페이지를 통해 발표되며 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 3명, 특별상 11명 등 총 16명이 선정된다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19 장기화로 많이 지치고 답답하실 것”이라며 “이번 ‘중랑구민 노래자랑’에서 그동안 뽐내지 못했던 실력을 마음껏 발산해 구민 모두가 함께 즐기는 시간이 되면 좋겠다”고 밝혔다.

올해로 18회를 맞는 중랑구민 노래자랑은 매년 구민들이 노래실력을 뽐내고 함께 참여하는 지역 대표 축제로 지난 2019년에는 ‘서울장미축제’의 ‘장미가요제’로 개최돼 5명이 뛰어난 노래실력과 훌륭한 무대매너로 수상의 영예를 안은 바 있다.

