[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오후 영등포구청 스튜디오 '틔움'에서 아주대 심리학과 김경일 교수를 초청, 영등포 구민아카데미를 개최했다.

이 날 강연은 ‘신인류시대, 행복의 척도가 달라진다’는 주제로 유튜브 라이브 스트리밍을 통한 비대면 방식으로 진행됐다.

강연 후 유튜브 채팅창을 통한 질의 응답 시간도 가지며, 코로나 시대의 행복에 대해 심도깊은 소통을 이어갔다.

채 구청장은 귀한 강연을 선물해준 김경일 교수에게 감사를 표하고, 구민들과 함께 코로나19를 극복하고 ‘행복한 영등포’ 구현에 최선을 다하겠다고 전했다.

