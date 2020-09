[아시아경제 서소정 기자] 전공의들이 집단휴진을 중단하고 업무에 복귀하면서 9일 전공의 휴진율은 6.6%로 낮아졌다.

보건복지부는 이날 전공의 수련병원 200곳 가운데 156곳에서 근무 현황을 파악한 결과 소속 전공의 9332명 중 616명(6.6%)이 근무를 하지 않았다고 밝혔다.

전임의는 2324명 중 41명이 근무를 하지 않아 휴진율은 1.8%로 집계됐다.

의과대학 정원 확대 등에 반발해 지난달 21일부터 집단휴진에 들어간 전공의들은 대한전공의협의회 비상대책위원회가 8일 오전 7시 업무 복귀를 결정하면서 의료현장으로 돌아왔다.

그러나 일부 전공의들의 반발에 부딪혀 비대위가 새롭게 꾸려졌고 내부 논의 끝에 이날 오전 7시 복귀를 결정하면서 대부분의 전공의가 복귀했다.

