윤미향, 재산누락 의혹 제기한 조수진에 "어지간히 급했나 보다"

조수진 "여당 의원들, 부동산 등에서 석연치 않은 변동 있다"

[아시아경제 허미담 기자] 조수진 국민의힘 의원이 9일 여당 의원들의 재산 신고에 문제가 있다고 주장하며 의원들의 실명을 거론한 가운데 그중 한 명으로 지목된 윤미향 더불어민주당 의원이 9일 "'카더라' 주장을 하는 걸 보니 어지간히 급했나 보다"고 비꼬았다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "굳이 찾아서 읽지도 않는 모 의원님의 페이스북 글을 기사를 통해서 본다"며 이같이 말했다. 여기서 언급된 '모 의원'은 조 의원을 뜻한 것으로 보인다.

그는 "현행 공직자윤리법 제12조 제4항에서는 부모님이 피부양자가 아니거나, 독립생계를 유지하는 경우에 공직자윤리위원회의 허가를 받아서 제외할 수 있다고 되어 있다"면서 "모 의원님 역시 이번 재산신고에서 부모님 재산을 제외하셨는데, 위 규정을 이해하고 절차에 따라 재산신고를 하셨겠지요?"라고 반문했다.

이어 "그럼에도 불구하고 이번 재산신고에서 제가 부모님 재산을 제외한 것을 마치 '문제가 있을 것이다'는 '카더라'식의 주장을 하시는 것을 보니 어지간히 급하셨나 보다"고 지적했다.

앞서 4·15 총선 당시 11억 원을 재산신고에서 누락했다는 의혹을 받는 조 의원은 이날 여당 의원들의 재산신고에도 문제가 있다고 주장했다.

조 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "여러 법조인들이 여당, 여당 2중대 의원들을 선관위에 신고했다고 우리 방 보좌진에 알려왔다"며 말문을 열었다.

이어 "여당 지역구 의원 총선 공보물과 이번 공직자 재산신고 내역을 대조하니 전세권 누락, 부동산 미신고, 예금·비상장주식 미신고 등 다양한 문제가 보인다고 한다"며 여당 재산신고에 의혹을 제기했다.

그러면서 그는 강원지사를 지낸 이광재 의원, 중소벤처기업진흥공단 이사장을 지낸 이상직 의원, 의정부지검장 출신 김회재 의원, 판사 출신 최기상 의원, 광역단체장 비서실장 출신 문진석·허영 의원 등 민주당 의원들의 실명을 거론했다.

특히, 조 의원은 윤 의원의 재산신고에 대해 "후보 때 등록한 아버지 명의 재산을 당선 후 공직자 재산신고 때는 제외했다. 실제로는 자신의 재산이기에 신고했다가 당선 후 빼야 할 문제가 생긴 것은 아닐까 싶다"고 했다.

한편 조 의원은 지난 4·15 총선 당시 18억5천만 원(2019년 12월 말 기준)의 재산을 신고했지만, 이번 국회의원 재산신고에서는 11억 원 이상 늘어난 30억 원(2020년 5월 말 기준)을 신고하면서 허위 재산신고 의혹이 제기됐다.

이에 조 의원은 "신고 과정에서 실수가 빚어졌다"며 "이번 공직자 재산신고에선 주변의 도움 외에 금융정보 동의 등 저로선 처음 활용하는 시스템을 통해 저와 가족의 모든 정보를 공개하고 신고했다. 성실히 소명하겠다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr