농작물 싹쓸이 '태풍 피해' 경주시 찾은 김현수 농산부 장관 "최대한 지원"

현곡면 소현리·라원리 피해 농민 어려움 경청… 피해 복구와 안전 위한 지원 약속

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김현수 농림축산식품부장관이 9일 태풍 '하이선'으로 큰 피해를 입은 경북 경주시 현곡면 소현리 농가를 비롯해 라원리 상습 침수지역, 배 낙과 피해 농가를 잇달아 방문했다.

김 장관은 피해 농민들의 안타까운 현장 목소리를 직접 들은 뒤 "피해 농민의 입장에 서서 조속한 피해복구와 필요한 모든 지원 등 농민의 안전과 경영 안정화를 위해 최대한 지원하겠다"고 약속했다.

이날 현장 곳곳을 동행한 주낙영 경주시장은 "상습적인 농경지 침수에 따른 농작물 피해와 농민의 신변 위험 등을 항구적으로 해결하기 위해 배수펌프장 건설이 필요하다"고 건의한 뒤 농민들에게 "정부와 함께 근본적인 문제 해결을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

문화관광도시 이미지가 강한 경주시는 벼를 비롯해 시설토마토·부추·찰쌀보리 재배면적이 경북도 내 1위이고, 멜론과 배 재배면적은 3위를 차지하는 등 농업의 비중이 상당히 높은 전형적인 '도농복합도시'이다.

한편, '마이삭'과 '하이선' 잇단 태풍이 지나간 뒤 경주지역에서는 벼가 쓰러지는 도복 지역 304.7㏊, 과수 낙과 108.8㏊, 시설하우스 7.6㏊, 기타 5.2㏊ 등 총 426.3ha(128만9500여평)에 달하는 농작물 피해가 발생했다.

