[유럽 장중] 유럽 주요국 증시 일제 상승…영·프·독 ↑

10일 ECB 통화정책회의 기대감

[아시아경제 임철영 기자] 유럽 주요국 증시가 장 중 일제 상승세다.

9일(현지시간) 영국 FTSE 100 지수는 전 거래일 대비 43.45포인트(0.73%) 상승한 5973.75를 기록 중이다. 장 초반 하락세를 극복하고 상승 반전에 성공했다.

프랑스 CAC 40 지수는 22.66포인트(0.46%) 상승한 4966.18, 독일 DAX 30 지수는 112.85포인트(0.87%) 오른 1만3081.18을 기록 중이다.

이탈리아 FTSE MIB 지수 역시 110.76포인트(0.57%) 상승한 1만9404.94로 올라섰다.

유럽 주요국 증시의 이 같은 상승세는 10일 열리는 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 풀이된다. 이번 통화정책회의에서 유로존의 중장기 저금리 정책이 나올 수 있다는 관측이 나오고 있다.

