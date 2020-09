美 '언론 자유 탄압' 지적에 中정부, "존재하지 않는 문제" 반박

[아시아경제 임철영 기자] 언론인 비자 문제로 미국과 중국 간 공방이 지속되고 있는 가운데 중국 정부가 언론의 자유를 침해하고 있다는 미국측 지적에 반박했다.

9일 자오리젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 중국 이 수년 동안 외신의 언론 자유를 탄압해왔다는 미국측 지적에 대해 "날조된 주장"이라고 밝혔다.

자오리젠 대변인은 "미국 당국의 주장은 완전히 날조됐다"면서 "미국측이 지적하는 문제는 근본적으로 존재하지도 않는다"고 주장했다.

그러면서 이번 갈등의 시작은 미국측에 있다고 지적했다. 자오리젠 대변인은 "중국 주재 미국 언론 중 어느 곳도 언론의 자유를 침해 받은 적이 없다"면서 "갈등의 원인은 미국에서 시작한 것이 명백하다"고 말했다.

이어 "중국은 어쩔 수 없이 정당한 반격을 했다"면서 "미국은 이에 대해 분명하게 이해해야 한다"고 덧붙였다.

앞서 7일 중국 외신기자협회는 성명을 내고 월스트리트저널을 비롯해 CNN, 블룸버그 등 최소 4개 매체 소속 중국 주재 기자 5명의 기자증이 갱신되지 않고 있다고 밝혔다.

