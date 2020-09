[아시아경제 허미담 기자] 9일 충남 홍성에서 친인척 5명(홍성 12~16번)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

확진 판정을 받은 5명은 60대 남성, 40·50대 여성 2명, 3·9세 남자아이 2명이다. 이들은 이날 오전 확진 판정을 받은 60대 여성(홍성 11번) 확진자의 친인척이다. 이 가운데 60대 남성은 홍성 11번 확진자의 남편으로 전해졌다.

현재 파악된 홍성 11번 확진자의 접촉자는 총 12명이다. 이 중 5명은 확진 판정을 받았고 3명은 음성 판정이 나왔지만, 4명은 검사 결과가 불분명해 재검사를 진행 중이다. 검사 결과에 따라 확진자가 추가될 수 있다.

현재까지 진행된 역학조사에서는 초기 감염 경로가 드러나지 않았다. 방역당국은 확진자들의 동선을 확인해 공개할 방침이다.

