[아시아경제 허미담 기자] 서울 관악구 믿음교회(남부순환로 152가길 12 지하 1층)에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 3명이 발생했다.

9일 관악구에 따르면 지난 5일 확진된 관악구 279번 환자는 지난달 30일부터 이달 4일까지 이 교회에 방문했다. 이후 교회 내 접촉자들을 검사한 결과, 2명이 추가로 확진 판정을 받았다.

그러나 구는 교회 내 폐쇄회로(CC)TV가 없어 예배·모임 개최 여부나 방문자 수 등을 정확히 파악하기 어려운 상황이라고 설명했다.

구는 "해당일에 이 장소를 방문하신 분은 증상 유무와 상관없이 관악구보건소 선별진료소로 방문해 검사를 받아주시기 바란다"고 공지했다.

