[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 9일 새마을금고 포항시협의회(회장 서포항새마을금고 이사장 김원호)가 포항시 장학회에 인재육성 장학금 5000만원을 기탁했다고 밝혔다.

새마을금고 포항시협의회는 지난 2011년 지역희망공헌사업으로 포항시장학회와 10년 동안 매년 5000만원씩 모두 5억원의 장학기금을 기탁하기로 협약을 체결한 바 있다. 올해 9번째로 지금까지 4억4000만원의 장학금을 기탁했다.

이강덕 포항시 장학회장(포항시장)은 "새마을금고 포항시협의회는 지역의 크고 작은 일에도 힘을 보태며, 지역사회 복지·문화 환경 개선을 위해 협력해 주시고 있는 데 대해 감사드린다"면서 "장학금은 지역 인재양성을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr