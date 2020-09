[아시아경제 김봉주 인턴기자] 집합금지 명령으로 영업을 중단한 피시방에 들어가 금품을 훔친 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

충남 천안서북경찰서는 지난 5일부터 8일까지 서북구 지역 피시방 4곳에 도둑이 들어 수사하고 있으며 용의자 3명 중 1명을 검거했다고 밝혔다.

경찰에 따르면, 용의자들은 피시방 3곳에서는 현금만 훔쳤고, 한 군데에서는 컴퓨터 여러 대에서 메인보드와 그래픽 카드까지 빼 간 것으로 조사됐다.

경찰은 영업 금지 명령으로 PC방 안에 사람이 없는 틈을 타 범행이 이뤄진 것으로 보고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr