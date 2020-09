제이비케이폼즈, 2700만원 상당 살균스틱 '닥터가드' 경기도에 전달

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 성남 소재 ㈜제이비케이폼즈가 경기도자원봉사센터에 2700만원 상당의 코로나19 살균 스틱제를 무료 지원해 화제다.

경기도는 제이비케이폼즈가 9일 실생활에서도 쉽게 방역 생활을 준수할 수 있는 살균 스틱제 '닥터가드' 2300개(2760만원 상당)를 이날 경기도자원봉사센터에 전달했다고 밝혔다.

닥터가드는 양손으로 스틱을 잡고 중앙을 부러뜨리면 내부에 있던 엠플이 터지면서 살균효과를 내는 제품이다. 국내는 물론 세계적으로 유일하게 유럽 CE인증을 획득한 공간살균 탈취스틱이라는 점에서 주목받고 있다.

도 자원봉사센터는 '닥터가드'를 생활 방역 활동이 어려운 개인, 가정 및 시설 등에 공급할 계획이다.

박병권 제이비케이폼즈 대표는 "최근 실내 공기 전파 감염 가능성이 확인되면서 이제는 실내 방역 활동은 선택이 아닌 필수 사항이 됐다"며 "바이러스로부터 안전한 공간에서 생활을 영위하는데 작은 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

권석필 경기도자원봉사센터장은 "코로나19 대응을 위해 다양한 제품과 기술 개발을 통해 국민 건강 지킴이 역할을 해주는 기업들이 있기에 경기도, 더 나아가 대한민국의 방역 시스템이 더욱 강화될 것"이라고 감사함을 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr