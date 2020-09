"작고 못 배워먹었다" 일부 한국인 비난에 들끓는 필리핀

필리핀 인플루언서, 욱일기 문양 문신 인증한 뒤 사과

한국인 네티즌 인종차별적 비난에도 필리핀인 반발

"한국 사과하라" 등 해시태그 수십만 건

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 필리핀 사회관계망서비스(SNS) 인플루언서가 일본 제국주의 상징인 '욱일기' 문양의 문신을 한 사진을 SNS에 올렸다가 뒤늦게 사과한 가운데 일부 한국 네티즌이 인종차별적 댓글을 달아 현지 네티즌이 분노했다.

9일 마닐라 블루틴 등 현지 언론에 따르면 필리핀 SNS 인플루언서 벨라 포치는 최근 왼쪽 팔에 욱일기 문양의 문신을 하고 SNS에 인증 사진을 올렸다가 한국 네티즌들로부터 강한 비난을 받았다.

벨라는 지난 6일 욱일기의 역사적 배경을 알지 못했다면서 사과했고, 한국을 사랑한다며 다른 사람들에게도 욱일기에 대해 알려주겠다고 말했다. 그러면서 문신을 지우거나 덮겠다고 약속했다.

이에 사태가 일단락되는 듯 했으나 일부 한국 네티즌들이 "가난한 필리핀인은 작고 못 배워먹었다", "무식하다", "속이 좁다" 등 인종차별적 비난 댓글을 달면서 파문이 일었다.

이후 필리핀 현지 네티즌들이 "#ApologizeKorea(한국, 사과하라)", "#CancelKorea(한국, 취소하라)" 등의 해시태그를 쓰며 반격했다. 몇몇 네티즌은 한국에서 겪은 차별대우를 언급하며 반발했다.

9일(현지시간) 오후 3시 현재 트위터에 올라온 이 같은 해시태그만 32만7천여건이다.

벨라는 틱톡 팔로워가 약 1천580만명, 인스타그램 팔로워도 200만명이 넘을 정도로 인기가 높다.

이에 현지 언론도 잇따라 관련 소식을 전하는 등 파장이 커지고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr