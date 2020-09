임실군 빈틈없는 가축방역 총력

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군이 가축질병 없는 청정임실 구현을 위해 방역활동에 총력을 기울이고 있다.

지난해 9월 국내 최초 발생된 아프리카돼지열병(ASF)을 비롯하여 겨울철 연례 발생으로 많은 경제적 손실을 일으키는 가축의 주요전염병인 구제역·조류인플루엔자(AI)의 발생 예방을 위해 선제적 대응을 하고 있다.

9일 군에 따르면 ASF 발생시점인 지난해 9월부터 현재까지 특별방역대책 추진기간으로 설정하고 가축전염병 비상상황실을 설치 운영하여 유사 시 신속한 대응체계를 구축하고 있다.

임실군은 관내에 365일 쉼없는 거점소독시설 방역소독초소(관촌)를 24시간 운영하고 있으며,구제역·조류인플루엔자(AI) 발생 위험시기 동안에는 2개소로 확대 운영하며 가축질병 예방활동에 만전을 기하고 있다.

특히 전염병의 전파·매개체인 야생동물(철새 등 야생조류 및 멧돼지)에 대비한 울타리 설치, 농가의 그물망 설치·재정비, 축사주변 생석회 도포 등 방역수칙을 철저히 지킬 수 있도록 홍보와 지도에도 힘쓰고 있다.

이어 동별 발판소독조 설치 운영, 주기적인 소독약 교체, 축사전용 의복·장화 착용 및 외부로부터의 감염원 유입 방지를 위한 방문자·출입차량 소독 등의 방역수칙 준수사항을 문자메시지 등을 통하여 적극 홍보하고 있다.

전통시장 가금판매소를 대상으로 매주 수요일 일제 휴업·소독의 날을 지정 운영하며 가금 운반차량 및 계류장 소독여부 등을 철저히 확인하며 조류인플루엔자(AI) 예방을 위해 전통시장 방역을 강화하고 있다.

심민 군수는 “악성 가축전염병 발생은 양축가에게 막대한 경제적 타격을 주고 축산업을 황폐하게 만든다”며, “군은 양성축 발생 이후의 방역보다 소독 강화, 예방백신 접종 철저 및 축산농가의 방역준수 사항 철저 지도·점검 등 선제적 차단 방역에 집중해 나가겠다”고 말했다.

