야당 "전 국민 독감 무료 예방접종" 제안에 보건당국 "어렵다"

주호영·원희룡 "코로나 확산 방지에 효과"…정은경 "우선 순위대로 맞아야"

[아시아경제 서소정 기자] 야당에서 전 국민 독감(인플루엔자) 무료 예방접종을 주장하는 가운데 보건당국이 현실적으로 어렵다는 입장을 내놨다.

주호영 국민의힘 원내대표는 9일 4차 추경으로 전 국민에게 무료 독감 예방접종을 해주자고 제안했다. 주 원내대표는 오전 비상대책위·중진의원 회의에서 "코로나 상황에 독감까지 유행하면 설상가상의 어려움"이라며 "독감 예방이 코로나 확산 방지에도 효과가 있다"고 말했다.

원희룡 제주지사도 이날 오후 페이스북에 "주 원내대표가 전 국민 독감 무료 예방접종을 정부에 제안한 것은 시의적절하다"며 "코로나19 감염 위험, 호흡기 질환 등으로 인한 의료체계 과부하를 사전에 낮출 수 있다"고 말했다.

하지만 보건당국은 현실적으로 어렵다는 입장을 밝혔다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 9일 정례 브리핑에서 "올해 독감 백신 생산물량은 2950만 병 정도로, 전 국민이 다 맞을 수 있는 양은 아니다"며 "접종 우선순위에 있는 분들이 먼저 맞을 필요가 있다"고 말했다. 정 본부장은 '무료 접종 비대상자는 (비용을 지불하고) 꼭 맞아야 할지, 맞지 않아도 될지 정확한 지침을 알려달라'는 질문에는 "무료접종 대상이 아니신 분 중에 예방접종이 필요한 대상은 62세 이하의 만성질환이 있는 분들"이라며 "이분들은 예방접종을 맞으실 것을 권고 드린다"고 말했다.

정부는 8일부터 독감 무료 접종을 시작했다. 생후 6개월~만 18세까지 어린이·청소년, 임신부, 만 62세 이상 어르신이 대상이다.

