[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 판소리 명창부 대통령상을 놓고 열띤 경연을 펼치게 될 제47회 대한민국춘향국악대전이 코로나19 확산방지를 위해 잠정 연기된다.

춘향국악대전은 당초 9월 12일부터 13일까지 춘향문화예술회관, 함파우소리체험관, 안숙선 명창의 여정에서 경연을 펼칠 예정이었으나 사회적거리두기 2단계 기간이 9월 20일까지로 연장됨에 따라 국악대전 운영위원회 회의를 거쳐 잠정 연기하기로 결정했다.

국악대전 운영위원회 김무길 위원장은 “코로나19 감염 확산 방지를 위해 잠정 연기 결정하였으며, 추석 연휴까지 코로나19 확산 추이를 지켜보며 종목별로 개최 시기를 분산 시행 또는 대회 전면 취소 등을 다시 논의할 예정이다”라고 밝혔다.

호남취재본부 박노식기자 sd2481@asiae.co.kr