단재 신채호 유족, 국가 상대 “삼청동 집터 가액 반환하라” 소송 패소

[아시아경제 최석진 기자] 단재 신채호 선생의 유족들이 삼청동 옛 집터의 소유권을 제대로 돌려받지 못했다며 국가를 상대로 낸 소송에서 패소했다.

9일 서울중앙지법 민사합의46부(부장판사 이광영)는 단재의 며느리 이덕남 여사와 자녀들이 국가를 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 원고 패소 판결했다.

이 여사 등은 독립유공자들이 일제 강점기에 억울하게 침탈당한 재산권을 회복해 후손에 귀속시킬 의무가 국가에 있는데, 그 같은 의무를 제대로 이행하지 않아 후손들이 토지소유권을 상실했다고 주장하며 국가를 상대로 토지 가액인 3억원의 배상을 청구하는 소송을 냈다.

재판에서 이 여사 등은 단재가 중국으로 망명하기 직전인 1910년 4월 19일 ‘대한매일신보’에 올린 광고 기사 등을 근거로 제시했다.

당시 단재는 “본인 소유 초가 6칸의 문권(文券·집문서)을 알지 못하는 가운데 분실했기에 광고하니 휴지로 처리하시오”라는 기사를 실었다.

단재는 해당 기사 하단에 ‘경 북서 삼청동 2통 4호’라는 주소를 적었는데 해당 지번은 현 서울 종로구 삼청동 2-1과 2-2에 해당한다.

해당 토지는 1912년 국유지로 기록됐다가 단재 순국 2년이 지난 1939년 한 일본인 앞으로 소유권보존등기가 이뤄졌고, 이후 소유권자가 몇 차례 바뀌어 현재는 선학원이 소유하고 있다.

하지만 재판부는 “독립유공자들이 일제강점기에 억울하게 침탈당한 재산권을 회복해 후손에 귀속시킬 의무가 국가에 있다고 단정하기 어렵다”고 이유를 밝혔다.

이어 “단재가 초가 6칸의 문권을 분실했다는 것으로, 분실한 대상이 초가 6칸이지 ‘대지’는 아니다”고 덧붙였다.

한편 이 여사 등은 땅의 현재 주인인 불교재단 선학원을 상대로 소유권반환청구 소송도 함께 냈었지만 취하했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr