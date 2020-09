[아시아경제 서소정 기자] 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 43,300 전일대비 1,400 등락률 -3.13% 거래량 75,115 전일가 44,700 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-31일[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일[e공시 눈에 띄네]코스피-25일 close 는 이앤에프아이콘제일호사모투자 합자회사의 주식 447억주를 447억원에 취득해 지분율이 89.4% 된다고 9일 공시했다.

회사 측은 “취득 목적은 이누스의 인수를 위해 설립되는 이앤에프아이콘제일호사모투자 합자회사에 유한책임사원으로 참여하기 위한 것”이라고 밝혔다.

