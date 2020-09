"김희철 모모 나연" 하승진, 술자리 사담 언급했다가…'시끌'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 농구선수 출신 방송인 하승진이 김희철과의 술자리 사담을 그대로 전한 뒤 사과했다.

9일 하승진은 자신의 유튜브 채널 '하승진' 커뮤니티에 장문의 사과글을 올렸다.

하승진은 "트위치 생방송 도중 몇몇 분들 실명을 언급하며 그분들을 굉장히 불편하고 난감하게 만들었다"며 "방송이 끝난 후 큰 실수를 했음을 인지하고 당사자분들께 바로 연락을 드려 실명 거론을 하여 불편하고 난감하게 만들어 죄송하다고 거듭 사과를 했다"고 밝혔다.

그는 "실명이 언급되신 분들께 감히 상상할 수 없을 정도 피해를 드린 거 같아 너무나도 진심으로 죄송하다. 그분 팬분들께도 진심으로 죄송하다는 사과 말씀드린다"고 적었다.

앞서 하승진은 라이브 방송을 진행하다 김희철과 사적인 자리에서 있던 일에 관해 이야기했다.

하승진은 "얼마 전 김희철 형과 술을 마셨다. 희철이 형이 누구랑 연애하는지는 다 알고 계시죠?"라며 공개 연인인 트와이스 모모를 인지하게 했다.

그는 이어 "아무튼 술자리에서 나연이의 사진 보여주면서 나랑 닮았다고 놀리더라"며 나연의 실명도 언급했다. 해당 발언은 순식간에 퍼졌다. 일부 팬들은 술자리 사담을 공개적인 자리에서 언급했다며 분노했다.

이에 하승진은 사과했고, 해당 사과문은 이내 삭제됐다.

한편, 하승진은 2004년 포틀랜드 트레일 블레이저스에 입단하며 데뷔한 농구선수다. 은퇴한 뒤에는 다양한 예능프로그램에 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다. 최근에는 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통하고 있다.

