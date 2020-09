피아니스트 김선욱, 12월에 지휘자 정식 데뷔…정경화도 첫 협연도

[아시아경제 박병희 기자] 피아니스트 김선욱이 오는 12월 피아니스트로, 지휘자로, 협연자로 세 차례 무대에 오르며 바쁜 행보를 보일 예정이다.

우선 바이올리니스트 정경화와의 첫 듀오 무대를 오는 12월8일 롯데콘서트홀에서 선보인다. 정경화와 김선욱은 요하네스 브람스의 바이올린 소나타 1·2·3번을 연주한다. 김선욱의 실내악 공연은 2년여 만이다. 그는 2018년 4월 첼리스트 지안 왕, 같은 해 6월 바이올리니스트 가이 브라운슈타인과 듀오 리사이틀을 했다.

김선욱은 공연기획사 빈체로를 통해 바이올리니스트 정경화의 오랜 팬이라고 밝혔다. "선생님이 녹음하신 수많은 음반들을 들으며 자랐고 공연을 보며 꿈을 키웠다. 이번에 서울에서 지내면서 선생님과 리허설을 자주 진행했는데 음악적인 디테일과 선생님이 음악으로 그리시는 큰 그림에 많은 감명을 받았다. 모든 순간순간마다 정말 많은 배움을 얻었고 선생님과 좋은 호흡으로 청중들에게 전달하고 싶다."

한국 클래식 음악계 1세대인 바이올리니스트 정경화는 1997년 EMI를 통해 브람스 바이올린 소나타 전곡을 발매해 디아파종 황금상을 수상했다. 지난해에는 피아니스트 케빈 케너와 브람스 바이올린 소나타 전곡 연주회를 했다.

피아니스트 김선욱 또한 브람스 음악에 남다른 애정을 보인다. 김선욱은 "지난해 9월 서울 예술의전당에서 공연 실황(정명훈/드레스덴 슈타츠카펠레)을 녹음한 브람스 피아노 협주곡 1번과 피아노 소품집이 담긴 음반이 9월에 발매된다"고 설명했다. 그는 9월에 앨범 두 개가 발매된다며 다른 하나는 베를린 필하모닉 비올라 수석 아미하이 그로스와 녹음한 앨범이라고 덧붙였다.

김선욱은 또 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 취소된 공연을 12월에 잇달아 선보인다. 우선 14일 롯데콘서트홀에서 지휘자로서 정식 지휘 무대를 갖는다.

김선욱은 2013년 영국 왕립 음악원의 지휘 석사과정을 마쳤다. 하지만 졸업 후 좀처럼 그의 지휘 무대를 볼 수 없었다.

"사실 피아노와 지휘를 병행한다는 것은 정말 힘든 일이다. 돌이켜보면 런던에서의 3년은 정말 힘든 시간이었다. 지휘 공부를 하면서 많은 오케스트라의 레퍼토리를 익혔어야 했는데, 피아노 연습까지 하려니 과부하가 온 적이 한 두 번이 아니었다. 졸업 후에는 지휘랑 병행하는 것은 쉽지 않다는 생각이 들어 피아노에 매진했다. 30대 초반을 넘기며 지금 시작하지 않으면 늦을 것 같다는 생각이 들어 지휘에 다시 도전하고 싶어졌다."

김선욱은 2015년 본머스 심포니 상주 아티스트로 활동할 때 상임지휘자 키릴 카라비츠의 제안으로 짧게 정식 공연의 지휘봉을 잡은 경험이 있다. 당시 김선욱은 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번을 협연했는데 협연을 마친 뒤 카라비츠에게 지휘봉을 넘겨받아 포디움에 올랐다. 김선욱은 차이콥스키 '호두까기 인형' 중 파드되를 앵콜곡으로 선택해 지휘했다.

김선욱은 당시 인연으로 올해 4월 본머스 심포니와 첫 지휘 데뷔 무대를 준비했다. 하지만 유럽 내 코로나19 확산으로 인해 공연이 취소됐다. 김선욱은 본머스 심포니와 지휘 무대를 2021~2022 시즌에 준비하고 있다고 밝혔다.

대신 KBS교향악단과 공연을 통해 지휘자로서 정식 데뷔한다. 김선욱은 KBS교향악단과 함께 1부 공연에서 베토벤 에그몬트 서곡과 베토벤 피아노 협주곡 2번을 협연·지휘하며 2부에서 브람스 교향곡 2번을 지휘할 예정이다.

"베토벤 에그몬트 서곡과 브람스 교향곡 2번은 지휘과 학생이던 당시 학교에서 자주 배우고 연습했던 곡이자 사랑하는 레퍼토리다. 지휘자로서 무대에 오른다는 것은 완전히 새롭고 특별한 경험이 될 것 같다. 지휘라는 세계를 절대 쉽게 생각하지 않기에 겸손한 자세로 최선을 다해 준비하려고 한다."

김선욱의 피아노 독주회도 12월 중 예술의전당 콘서트홀에서 열릴 예정이다. 김선욱의 피아노 독주회는 애초 올해 3월 계획했으나 9월로 미뤄졌고 9월 공연마저 코로나19 탓에 결국 연기됐다.

김선욱은 베토벤 탄생 250주년을 기념해 베토벤 후기 피아노 소나타 30~32번과 '안단테 파보리'를 연주할 예정이다.

김선욱은 2009년 베토벤 피아노 협주곡 전곡, 2012~2013년 베토벤 피아노 소나타 전곡 연주, 2017년 베토벤 3대 피아노 소나타 리사이틀 등을 통해 오랜 시간 베토벤을 꾸준히 연구해왔다. 베토벤 피아노 소나타 30~32번은 난청이 심해진 베토벤이 오로지 감성과 상상력에 의존해 만들어낸 걸작들로 자기 자신과의 사투를 이겨낸 후 힘들었던 인생을 찬찬히 되돌아보는 듯한 자기고백적인 장면이 떠오르는 작품들이다.

