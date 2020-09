[아시아경제 서소정 기자] 한국거래소는 동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,100 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 동국제약, 동국헬스케어홀딩스로 최대주주 변경동국제약, 주당 2500원→500원 액면분할 결정[똑똑하게 여름나기] 잇몸병-전신질환 연관성 알리는데 주력 close 에 대해 10일부터 액면분할 주권 변경 상장으로 거래 정지가 해제된다고 9일 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr