[아시아경제 서소정 기자] 한국거래소는 9일 아남전자 아남전자 008700 | 코스피 증권정보 현재가 1,840 전일대비 270 등락률 +17.20% 거래량 45,013,345 전일가 1,570 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 아남전자, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.96%아남전자, 커뮤니티 활발... 주가 11.99%.[e공시 눈에 띄네]코스피-16일 close 에 현저한 시황변동 관련 조회공시를 요구했다. 답변은 10일 오후 6시까지다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr