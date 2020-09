[아시아경제 서소정 기자] 케이피티유 케이피티유 054410 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 450 등락률 -7.38% 거래량 422,957 전일가 6,100 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 거래소, 케이피티유 시황변동 관련 조회공시 요구 【전문가추천】 지금 시점에 꼭 사야하는 반도체 관련주케이피티유, 현금배당 결정 close 는 현저한 시황 변동 관련 조회 공시 답변에서 “별도로 공시할 중요한 정보가 없다”고 9일 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr