홍콩 항셍지수 0.63% 하락 마감…中 주요 증시도 일제 하락

[아시아경제 임철영 기자] 홍콩 항셍지수가 9일(현지시간) 전 거래일 대비 155.41포인트(0.63%) 내린 2만4468.93으로 장을 마쳤다. 하루만에 하락세로 마감했다.

앞서 중국 상해 종합 지수는 1.86% 내린 3254.63으로, 심천 종합 지수는 3.22% 하락한 2175.77로 주저 앉았다. 미국 증시 급락에 이어 미중 갈등이 격화하고 있는 점에 지수를 끌어내린 것으로 풀이된다.

이날 중국 언론에 따르면 중국 정부의 입장을 대변해 온 후시진 환구시보 총편집인은 자신의 웨이보를 통해 중국이 대만을 방문하는 미국 관리와 기업에 대해 제재를 가할 수 있다고 밝혔다. 앨릭스 에이자 미국 보건복지부 장관이 8월 대만을 방문해 차이잉원 대만 총통을 만나는 등 미국과 대만 사이의 움직임에 대한 경계로 보인다.

후 총편집인은 "대만이 윌버 로스 미국 상무부 장관의 대만 방문을 적극적으로 추진하고, 키스 크라크 미국 국무부 경제차관의 대만 방문을 요청할 수도 있다고 한다"면서 "대만 방문을 준비하고 있는 미국 관리들은 깊이 생각해야 한다. 중국인이 느끼는 대만 문제의 무게감을 알아야 한다"고 우려를 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr