[아시아경제 서소정 기자] 썸에이지 썸에이지 208640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,125 전일대비 70 등락률 -5.86% 거래량 19,489,410 전일가 1,195 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 거래소, 썸에이지 시황변동 관련 조회공시 요구7월 15일 코스닥, 2.90p 오른 781.29 마감(0.37%↑)[기로의 상장사]④4년 연속 적자 우려…썸에이지 "한 방이 필요하다" close 는 한국거래소의 현저한 시황 변동 관련 조회 공시 답변에서 “공시할 중요한 정보가 없다”고 9일 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr