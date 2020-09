[아시아경제 서소정 기자] 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,925 전일대비 580 등락률 +24.73% 거래량 374,753,949 전일가 2,345 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 초록뱀, 검색 상위 랭킹... 주가 25.8%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]초록뱀 'BTS' 빌보드 싱글 2주 연속 1위…"드라마 기대감 ↑" close 은 우리들휴브레인 등을 상대로 123억원의 전환사채를 발행한다고 9일 공시했다.

사채만기일은 2023년 9월 18일이며 표면 및 만기이자율은 1%씩이다.

