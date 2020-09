코로나19 탓에 유럽의회 본회의 브뤼셀서 열기로…佛 스트라스부르 회의 취소

프랑스 정부, 스트라스부르 등 코로나19 '적색' 지역 지정

[아시아경제 임철영 기자] 유럽 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려가 커지고 있는 가운데 유럽의회가 본회의 장소를 프랑스 스트라스부르에서 벨리에 브뤼셀로 바꿨다.

9일(현지시간) AP통신 등에 따르면 유럽의회는 프랑스 스트라스부르에서 열릴 예정이었던 본회의를 취소하고 14~17일 벨기에 브뤼셀에서 열기로 했다. 프랑스 정부가 스트라스부르 등 지역을 코로나19 '적색' 지역으로 지정한 뒤 나온 결정이다.

다비드 사솔리 유럽의회 의장은 전일 의원들과 스트라스부르에서 본회의를 개최하기 위해 노력했지만 위험하다는 판단을 했다고 밝혔다.

유럽의회는 브뤼셀과 스트라스부르, 룩셈부르크 3곳으로 나눠져 있다. 유럽의회는 대부분의 브뤼셀을 기반으로 활동하고 있으나 대부분의 본회의를 스트라스부르에서 열어왔다.

