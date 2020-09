[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 9일 코로나19 확진자 2명이 추가로 발생하면서 누적 환자는 461명이 됐다.

광주광역시에 따르면 이날 오후 2명이 민간수탁기관에서 양성판정을 받고 광주 460~461번으로 분류됐다.

460번은 북구 문흥동, 461번은 북구 두암동에 거주하고 있으며 성림침례교회 관련자들로 자가격리 해제전 검사에서 양성 판정이 나왔다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr