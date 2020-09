[아시아경제 서소정 기자] 오비맥주는 오는 16일까지 근속 10년 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다고 9일 밝혔다.

이번 희망퇴직은 지난 4월 이후 5개월 만이다.

오비맥주는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산의 여파로 사업 환경이 힘들어지면서 희망퇴직을 실시하게 됐다.

희망퇴직자 중 근속 10년 이상~15년 미만 직원에게는 24개월 치 임금이, 15년 이상 재직자에게는 34개월 치 임금이 지급된다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr