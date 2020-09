이재용, 재판 앞두고 전직 판사 출신 대거 영입…변호인단 재편

[아시아경제 서소정 기자] 경영권 불법 승계 혐의로 기소된 이재용(52) 삼성전자 부회장이 재판을 앞두고 판사 출신을 대거 영입했다.

9일 법조계에 따르면 이 부회장은 최근 법무법인 태평양 송우철(58·사법연수원 16기)·권순익(54·21기)·김일연(50·27기) 변호사, 법률사무소 김앤장 하상혁(48·26기), 최영락(49·27기), 이중표(47·33기) 변호사 등 6명을 선임했다. 이들은 모두 판사 출신이다.

송 변호사는 대법원 선임·수석재판연구관, 서울행정법원 수석부장판사를 거쳐 재판 경험이 풍부하고 법리에 정통하다는 평가를 받는다. 송 변호사는 과거 이 부회장이 박근혜 전 대통령과 최서원(개명 전 최순실) 씨에게 뇌물을 제공한 혐의로 기소된 사건의 수사부터 1심까지 변호를 맡았다.

이 밖에도 검찰 수사 때부터 변론을 맡아온 김앤장 안정호(52·21기)·김유진(52·22기)·김현보(52·27기) 변호사도 모두 판사 출신이다.

현재 선임된 총 11명의 변호인 가운데 9명이 판사 출신이고, 최윤수(53·22기)·김형욱(47·31기) 변호사 2명은 검사 출신이다.

수사 단계에서 변호를 맡았던 검사 출신 김희관(57·17기)·김기동(56·21기)·이동열(54·22기)·홍기채(51·28기) 변호사, 판사 출신 한승(57·17기)·고승환(43·32기) 변호사 등은 최근 사임했다.

이 부회장 사건을 심리하는 서울중앙지법 형사합의25-2부(임정엽 권성수 김선희 부장판사)는 다음 달 22일 오후 2시를 이 부회장의 첫 공판준비기일로 지정했다. 검찰은 이달 1일 이 부회장을 비롯한 삼성그룹 관계자 11명을 자본시장법상 부정거래 행위 및 시세조종, 업무상 배임 등 혐의로 불구속기소 했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr