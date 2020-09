볼보, S90 사전계약 3200대 돌파…"물량 공급 자신있다"

4년만에 부분변경 S90 미디어 시승행사

사전계약 3200대 두 달여만에 역대 최대 성적

볼보 E세그먼트 S90, 한국이 전 세계 판매 2위

볼보 XC40 순수전기차, 2022년 국내 출시 계획

[아시아경제 우수연 기자]볼보코리아가 4년만에 출시한 플래그십 세단 S90 부분변경 모델이 사전계약 두 달여만에 3200대의 계약을 달성했다. 이는 지난해 S90 연간 판매량의 두 배에 달하는 수치로 출시 초기부터 폭발적인 반응을 이어가고 있다.

볼보코리아는 9일 인천 네스트호텔에서 S90 부분변경 출시 및 시승행사를 개최했다. 이날 행사에서 이만식 볼보코리아 세일즈·마케팅 전무는 "한국은 전 세계에서 E세그먼트 세단 경쟁이 가장 치열한 시장 중 하나"라며 "넓은 실내공간과 혁신 기술, 안전 기술을 바탕으로 한 S90이 사전계약에서만 역대 최고 수준인 3200대 계약을 달성했다"고 말했다.

이날 출시된 S90은 볼보 세단 라인업에서 최상위 플래그십 세단으로 지난 2016년 출시된 차량의 부분변경 모델이다. 4년만에 신차급 변경으로 돌아온 S90은 국내 시장에서 메르세데스-벤츠 E클래스, BMW 5시리즈, 아우디 A6, 제네시스 G80 등 쟁쟁한 모델과 함께 경쟁을 펼치게 된다.

초반 성적은 기대 이상이다. 특히 48V 마일드하이브리드 가솔린 엔진(B5)과 플러그인하이브리드(T8) 엔진 등 친환경 전략이 주효했다는 분석이다. 이 전무는 "사전 계약에서 마일드하이브리드 가솔린 엔진이 90%, 플러그인 하이브리드가 10% 가량을 차지하며 좋은 반응을 이끌어내고 있다"고 말했다.

볼보가 친환경 전략의 첫 걸음을 마일드 하이브리드, 플러그인 하이브리드 등으로 선택한 것은 배터리 물량 공급 확보 등 현실적인 문제와도 맞닿아있다. 볼보코리아는 올해부터 점차 하이브리드 모델로 친환경차의 저변을 넓히며 순수 디젤 및 가솔린차를 단종하기로 했다. 이를 통해 총 생산량의 25%를 플러그인하이브리드 모델로 채우고 장기적으로는 순수 전기차로 옮겨간다는 전략이다. 최근 출시된 순수전기차 XC40은 2022년 초 국내 시장에 들여올 계획이다.

신차급 상품성 개선에도 불구하고 이전 모델 대비 인상폭을 100만원 가량으로 제한한 가격 경쟁력도 S90 돌풍에 한 몫 했다. 신형 S90의 판매 가격은 B5 모멘텀 6030만원, B5 인스크립션 6690만원, 플러그인하이브리드 T8 AWD 인스크립션이 8540만원 수준이다.

또한 5m에 달하는 전장으로 넓은 실내공간을 확보하며 대형차를 선호하는 국내 고객들의 호응을 이끌어냈다. 신형 S90의 전장은 5090mm로 이전 모델 대비 125mm 증가했다. 이를 통해 실내 공간을 결정하는 휠베이스가 120mm 가량 늘어 넓은 실내 공간을 마련했다. 볼보의 E세그먼트 세단 S90은 전 세계에서 중국 다음으로 한국에서 가장 많이 팔리는 모델이다. 그만큼 국내 소비자들의 대형 세단에 대한 선호가 두드러진다는 의미다.

볼보는 이번 신형 S90 출시로 올해 1만2000대의 브랜드 목표 달성도 무난하게 이룰 것으로 자신했다. 이미 8월까지 볼보는 국내에서 8000대에 달하는 차량을 판매했으며 연말까지 1000대 S90 인도를 계획하고 있다. 이 전무는 "예상보다 S90의 반응이 좋아서 본사와 긴밀히 소통하며 물량을 확보할 것"이라며 "연말까지 1000대 가량 인도하고 내년에는 이보다 3배 많은 3000대 공급을 계획하고 있다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr