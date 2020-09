'재확산 우려' 러시아 6일째 코로나19 확진 5000명 웃돌아

러시아 누적 확진자 수 104만명…영국도 재확산 방지 위해 6인 이상 사교모임 금지

[아시아경제 임철영 기자] 러시아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 6일째 5000명을 웃돌았다. 지난달 4000명대에 머물던 신규 확진자의 수가 늘면서 재확산 우려가 커지고 있다.

9일(현지시간) 러시아 코로나19 확산방지 대책본부는 전일 하루 모스크바 등 전국 83개 지역에서 5218명이 신규 확진돼 누적 확진자 수가 104만1007명으로 늘었다고 밝혔다. 하루 신규 확진자의 수는 지난 4일부터 지속적으로 5000명을 웃돌고 있다.

러시아의 신규 확진자는 지난 5월 초 하루 1만1000명을 웃돌며 정점을 찍은 이후 감소세로 돌아서 지난달 4000명대로 줄었으나 최근 다시 증가하고 있다. 모스크바에서만 642명의 신규 확진자가 나와 누적 확진자 수는 26만8384명으로 확인됐다.

사망자 역시 하루 142명 증가해 누적으로 1만8135명으로 집계됐다. 이에 일각에서는 휴가철 이후, 학생들의 정상 등교 이후 신규 확진자가 늘어나고 있는 것으로 보고 재확산 가능성을 예의주시하고 있다 .

아울러 영국은 코로나19 재확산에 따른 강화된 조치를 시행한다. BBC 방송 등에 따르면 영국 정부는 14일부터 잉글랜드 지역에서 실내외 구분 없이 6명 이상 사교 모임을 금지하기로 했다. 이를 위반할 경우 100파운드의 벌금이 부과되며, 벌금은 재위반 시 3200파운드까지 늘어난다. 학교를 비롯해 직장과 코로나19 조치를 취한 결혼식, 장례식, 팀 스포츠 등에는 적용되지 않는다.

보리스 존슨 영국 총리는 이날 기자회견을 통해 이 같은 내용의 조치를 발표할 예정이다. 존슨 총리는 "코로나19 확산을 위해 당장 행동해야할 때"라면서 "사회적 접촉과 관련한 규정을 단순화하고 강화해 이해하기 쉽도록 하고 경찰이 이를 강제할 수 있게 할 것"이라고 설명했다. 다만 보건정책과 관련한 자치권이 있는 스코틀랜드와 북아일랜드 그리고 웨일스에는 다른 규정이 적용된다.

전일 영국의 코로나19 신규 확진자의 수는 2461명으로 집계, 누적 확진자 수가 35만3189명으로 늘었다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr