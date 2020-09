속보[아시아경제 김가연 기자] 서울 관악구는 관내 '믿음교회'에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 3명이 발생했다고 9일 밝혔다.

구에 따르면 지난 5일 확진된 관악구 279번 환자는 지난달 30일부터 이달 4일까지 이 교회에 방문했다. 파악된 교회 내 접촉자들을 검사한 결과 2명이 추가로 확진 판정을 받았다.

교회 측은 신도가 10명이라고 말한 것으로 전해졌다.

그러나 교회 내 폐쇄회로TV(CCTV)가 없어 예배·모임 개최 여부나 방문자 수 등을 정확히 파악하기 어려운 상황이라고 구는 설명했다.

