靑, 박원순 시장(葬) 반대 청원에 "성평등 민주사회 노력"(종합)

청와대, 국민 청원 공식 답변

"성차별·성폭력 없는 민주사회를"

청와대는 박원순 서울특별시장의 장례를 서울특별시장(葬)으로 치르는 것에 반대하는 국민 청원에 대해 "성차별과 성폭력 없는 성평등한 민주 사회를 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

청와대는 이날 공개한 청원 답변에서 "정부는 국민청원을 통해 전해 주신 청원인의 말씀을 유념하겠다"면서 이같이 밝혔다.

앞서 지난 7월 10일 청와대 국민청원 게시판에는 '박원순씨 장례를 5일장, 서울특별시장(葬)으로 하는 것 반대합니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

청원인은 "박원순 시장이 사망하는 바람에 성추행 의혹은 수사도 하지 못한 채 종결됐다"며 "성추행 의혹을 받는 유력 정치인의 화려한 5일장을 국민이 지켜봐야 하는가. 조용히 가족장으로 치르는 게 맞다"고 썼다.

이 청원에 동의한 인원은 게시 당일인 7월 10일에 답변 기준인 20만명을 넘어섰다. 청와대는 청원 마감일인 8월 9일부터 한 달 이내에 공식 답변을 해야 하는데, 청와대는 마감 기한일에 맞춰 답변을 내놨다. 해당 청원은 최종 59만명의 동의를 얻었다.

청와대는 이날 답변에서 "청원인께선 성추행 의혹이 불거진 고 박원순 서울시장의 장례를 서울특별시장(葬)으로 하는 것을 반대하며 조용히 가족장으로 할 것을 청원했다"며 "고 박 전 시장 장례는 지난 7월 서울특별시장(葬)으로 진행됐다"고 했다.

청와대는 이어 "서울시는 서울특별시장(葬)은 고 박원순 개인에 대한 장례라기보단 9년간 재직한 현직 서울시장이란 공적 지위자에 대한 장례로, '정부의전편람' 등을 참조했고 분향소 헌화 등은 생략해 진행했다'는 입장을 밝혔다"고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr