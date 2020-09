부산 기장 해안은 ‘쑥대밭’ … “복구할 돈이 없다” 정부에 읍소

오규석 기장군수, 연이어 대책 마련·중앙정부 지원 촉구

“코로나19로 지자체 재정 바닥, 더 버틸 힘이 없다”

자연재난 피해액 42억원 넘어야 국비 지원? “여기 와서 봐라”

“소 잃고 싶어 외양간 안고치나? 항구적 해안 대책 세워야”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “여기 와서 봐라. 더 이상 버틸 힘도 없다.”

오규석 부산 기장군수는 코로나19 장기화로 힘든 상황에서 2개의 태풍으로 해안가가 초토화된 기장 지역에 대해 중앙정부의 복구 대책과 생계 지원대책 마련을 재차 촉구했다.

엎친 데 덮친 재난의 연속으로 지자체 힘만으로는 피해를 극복할 수 없다는 절박함을 오 군수는 계속 정부에 호소하고 있다.

자연재난으로 인한 피해 금액이 42억원 이상 돼야 국고보조금을 지원받을 수 있는 규정을 획일적으로 적용하지 말고, 태풍이나 해일 등 자연재난으로 인한 피해 지역과 피해 주민들에게 중앙정부가 나서서 피해 복구 대책과 생계 지원 대책을 함께 내놔야 한다는 것이다.

오 군수는 “자연재해대책법과 자연재난조사 및 복구계획 수립 지침에 따라 자연재난은 피해 금액이 42억원 이상 돼야 정부에서 국고지원을 받을 수 있고, 42억원 미만이면 중앙정부로부터 1원 한 푼의 지원금을 받을 수 없다”고 했다.

코로나19 장기화로 광역이든 기초든 지자체 재정이 바닥이 난 상황에서도 중앙정부에서는 규정을 들어 똑같은 기준과 잣대를 들이대고 있는 현실에 기장군은 크게 반발하고 있다.

오 군수는 “민심이 흉흉하다”며 “국회도 발 벗고 나서서 대책을 마련해 달라”고 강력히 요청했다.

“강도 높은 태풍과 해일, 지진 등에 대비해 해안지역에 항구적인 방어선을 구축하는 시설물도 설치해야 한다”며 “소 잃고 외양간 고친다는 옛말이 있듯이, 이미 소는 잃었지만 외양간만큼은 튼튼히 구축해야 한다. 어떠한 자연재해에도 견딜 수 있도록 안전하고 튼튼하게 구축해야 한다”고 소리를 높였다.

기존 교과서적인 설계와 공법이 아닌, 설계부터 시공까지 더 튼튼하고 안전성을 확보할 수 있도록 기존의 틀에서 벗어나서 해안지역 시설물 설치에 대한 획기적인 대책과 매뉴얼을 만들자는 주장이다.

오 군수는 연달아 정부에 대해 쓴소리와 목소리를 높이고 있다.

지난 8일 오 군수는 정부의 2차 재난지원금 선별지급 대상에 사회적 재난뿐 아니라 태풍으로 인한 피해 지역과 피해 주민 등 자연 재난도 반드시 포함시켜야 한다고 주장했다.

이어 연이은 9호, 10호 태풍 해일로 인해 피해를 입은 기장군 기장읍 해안지역을 특별재난지역으로 선포해 달라고 강력히 요구했었다.

기장군은 재난상황 조사를 위해 피해지역을 바닥까지 훑고 있다.

태풍피해 신고가 누락되지 않도록 지속적으로 재난문자와 방송을 통해 주민들에게 안내하고 있다. 읍·면사무소에서는 제9호 태풍 ‘마이삭’으로 피해를 입은 주민과 소상공인은 9월 12일 오후 6시까지, 제10호 태풍 ‘하이선’은 9월 16일 오후 6시까지 피해 신고를 받고 있다.

기장군에는 9일까지 지난 집중호우 때 발생한 피해 복구 예산으로 시비 15억8000만원이 기장군에 떨어져 빠듯한 ‘복구 살림’을 꾸리고 있는 실정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr