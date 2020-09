정 총리 "울릉도, 특별재난지역 지정 검토…지원 아끼지 않을 것"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 9일 연이은 태풍으로 큰 피해를 입은 울릉도를 찾아 "특별재난지역 지정 검토를 최대한 서둘러 피해복구에 필요한 지원을 아끼지 않고, 근원적인 항구복구 방안도 마련하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 오후 태풍 피해 현장을 점검하기 위해 울릉도를 방문해 김병수 울릉군수로부터 태풍 피해 및 복구 현황을 보고받고 이같이 밝혔다.

정 총리는 사동항과 남양항의 방파제 유실 현장과 일주도로 피해 현장을 점검하며 "제9호 태풍 '마이삭'이 기상 관측 이래 가장 높은 19.5m의 엄청난 파도로 울릉도를 강타했다"며 "많은 국민들께서 사랑하고 꼭 한번 와보고 싶어하는 울릉도가 태풍으로 인해 큰 어려움을 겪고 있어 매우 안타깝다"고 언급했다.

이어 "그러나 우리는 상심하거나 좌절해서는 안 되고, 피해를 극복하고 다시 일어서기 위해 한마음 한뜻으로 힘을 모아야한다"며 "울릉군과 경북도는 신속히 응급복구해 울릉도 주민들이 하루라도 빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 총력을 다해달라"고 주문했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr