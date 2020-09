이재용의 현장경영…이번에는 '판매 현장' 삼성디지털프라자 방문

[아시아경제 이기민 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 9일 삼성전자의 가전판매 매장인 삼성디지털프라자를 방문해 현장경영을 이어갔다.

이 부회장은 9일 오후 서울 강남구에 위치한 삼성디지털프라자 삼성대치점을 찾아 프리미엄 가전 체험 공간인 데이코 하우스'의 빌트인 가전과 더월 등을 살펴봤다.

삼성전자 세트부문 사장단과 전략 회의를 가진 직후 예고없이 현장을 방문한 이 부회장은 판매사원들로부터 고객 반응 등 다양한 의견을 직접 청취했다.

현장경영을 이어가고 있는 이 부회장이 올해 현장경영을 위해 판매 현장인 삼성디지털프라자를 공식 방문한 것은 처음이다. 이 부회장은 올해 초부터 핵심 사업인 반도체는 물론 디스플레이, 스마트폰, 생활가전 등 전 사업 부문의 현장을 모두 점검했다.

