한국학원총연합회(학원총연합회)가 교육부를 상대로 영업이 중단된 학원들의 생계대책 마련 등을 촉구하는 단체행동에 나선다고 9일 밝혔다. 학원만 '집합금지' 행정명령으로 영업중지를 시키고 10인 미만 교습소에는 방역수칙을 지키며 영업하도록 '집합제한' 조치한 것이 형평성에 어긋난다는 지적이다.

학원총연합회는 오는 10일 정부세종청사 교육부 앞에서 사회적 거리두기로 말미암은 영업중단에 뒤따른 대책 마련과 정부 방역조치를 규탄하는 집회를 열 예정이다.

교육부는 지난달 31일 수도권에 사회적 거리두기 2.5단계 적용을 안내하며 기존 300인 이상 대형학원뿐 아니라 300인 미만의 중소규모 학원에도 모휴원 명령을 내린다고 발표했다. 다만 원장과 보조강사 1인으로 운영되는 교습소는 한 반 수업 10인 미만을 준수할 경우 운영 가능하다고 밝혔다.

