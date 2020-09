[아시아경제 이광호 기자]정부가 외화표시 외국환평형기금채권(외평채) 발행에 착수했다.

기획재정부는 외평차 발행 발표를 블룸버그에 게시, 2020년 외평채 발행 절차에 착수했다고 9일 밝혔다.

무디스, 스탠다드앤드푸어스(S&P), 피치 등 국제신용평가기관에서 Aa2/AA/AA- 등급을 받고 있는 정부는 BNP파리바, 뱅크 오브 아메리카 증권, 시티그룹, JP모건, 스탠다드차타드, 미래에셋대우 등 6개 기관을 외평채 발행 주간사로 선정했다.

만기 10년 미 달러화 표시 외화채권과 만기 5년 유로화 표시 외화채권을 벤치마크 규모로 발행할 예정이다.

발행금리, 규모 등 발행 관련 구체적인 사항은 시장상황 등을 고려해 결정한다.

