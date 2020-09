2년 연속 '일자리 으뜸기업' 대통령 인증 받은 에듀윌 대표 워라밸 제도는

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 일자리 창출 및 일자리의 질을 앞장서서 개선한 업적을 인정받아 2019년에 이어, 올해까지 2년 연속 대한민국 일자리 으뜸기업대통령 인증을 받았다.

주 4일 근무제, 집중휴식시간, 장기근속 휴가, 시차 춭퇴근제 등을 통해 스피드 하게 일하고, 스마트하게 쉰다. 이를 통해 에듀윌은 임직원의 일과 삶이 조화를 이루는 워라밸을 실천하는데 앞장서고 있다.

또한, 에듀윌에서 새로운 시작의 꿈을 이룰 수 있도록 다양한 채용 제도를 운영하고 있다.

일단, 에듀윌에서 서류 통과 후 면접을 진행하면 최대 25만원의 면접비를 지급해 지원자들에게 감사를 전한다. 또한, 경력자 연봉 외에 최대 1천만원의 샤이닝 보너스를 지급하고, 샤이닝 보너스와 별도로 입사 시 최대 1천만원의 연봉을 인상해주는 천천(千千) 프로젝트를 통해 능력 있는 전문 인재들의 경력과 경험을 우대해 준다.

입사하고 나서도 다양한 성과를 인정해주고 그에 따른 포상제도를 두어 일할 맛 나는 기업 문화를 만들어 나가고 있다. 경력직 직원에게 100만원의 입사축하금을 준다. 또, 매년 복지포인트 120만원과 좋은 성과를 낸 직원들에게는 인센티브를 지급하고 있다.

이와 함께, 우수사원 해외 포상휴가, 도전상, 우수상, 비용절감 및 업무추진 성공/실패 사례 시상 등 다양한 에듀윌 어워드를 통해 직원들이 더욱 성장할 수 있는 조직문화를 구축했다.

앞으로도 에듀윌은 인재에 최우선의 가치를 두고, 역량 넘치는 인재들을 영입하기 위한 다양한 채용 제도를 마련할 계획이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr