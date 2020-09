하태경 "카투사가 편한 군대? 궤변 넘어 병사 모독"

우상호 "카투사 자체가 편한 군대라, 秋 아들 논란 의미없다"

하태경 "민주당, 더 추해지기 전에 거짓으로 거짓 덮으려는 행태 멈춰라"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원이 9일 '카투사는 편한 군대'라고 주장한 우상호 더불어민주당 의원을 향해 "궤변을 넘어 군과 병사들에 대한 모독"이라고 비판했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "카투사가 편해서 추미애 법무부 장관 아들이 문제가 없다니, 추 장관 아들처럼 마음대로 규정을 위반하는 카투사가 넘쳐난다는 것이냐"며 이같이 말했다.

앞서 우 의원은 이날 한 언론과의 인터뷰에서 추 장관 아들 서모(27)씨의 군 휴가 특혜 의혹에 대해 "카투사 자체가 편한 군대라 논란은 아무런 의미가 없다"고 말해 논란을 빚었다.

우 의원은 "카투사는 육군처럼 훈련하지 않는다. 그 자체가 편한 보직이라 어디에 있든 다 똑같다"면서 "카투사에서 휴가를 갔냐 안 갔냐, 보직을 이동하느냐 안 하느냐는 아무 의미가 없는 얘기"라고 했다.

이를 두고 하 의원은 "추 장관을 수호하는 민주당의 궤변과 거짓말은 정말 너무하다"면서 "민주당은 청년들과 자식들을 군대 보낸 부모들의 마음을 몰라도 이렇게 모를 수 있는가"라고 꼬집었다.

이어 "저희 의원실에 카투사에 근무한 병사부터 몸이 약한 아들을 군에 보내고 아무것도 해준 게 없어 가슴 아파하는 부모 등 추 장관의 행태에 분노하는 전화가 줄을 잇고 있다"며 "민주당 의원들은 보좌관이 전화 한 것이 뭐가 문제냐는데 청탁 전화가 문제라는 것은 그 누구보다 추 장관 본인이 잘 알고 있을 것"이라고 지적했다.

하 의원은 "오죽하면 추 장관 본인이 국회 출석해서까지 보좌관이 전화 한 일 없다고 딱 잡아떼고 동부지검이 관련 진술을 감추려고 했겠는가"라며 "보좌관 전화가 떳떳하다면 당당하게 밝히면 되지 뭐하러 거짓말을 하고 은폐하는가"라고 목소리를 높였다.

그러면서 하 의원은 "카투사에 추 장관 아들처럼 규정을 지키지 않고 마음대로 휴가를 쓰는 병사가 어디에 있느냐"며 "애초에 이번 사건이 공론화된 것도 추 장관 아들에게 주어진 특혜가 규정과 상식을 훨씬 뛰어넘어 병사들의 공분을 자아냈기 때문이다. 설사 카투사가 다른 부대에 비해 근무환경이 좋다고 해도 그 나름의 질서와 규율이 있는 것"이라고 강조했다.

끝으로 하 의원은 "민주당은 더 추해지기 전에 거짓으로 거짓을 덮으려는 행태를 멈춰라"며 "더 이상 거짓과 궤변으로 청년들 상처를 후벼 파고 부모들이 한숨짓게 만들지 말아달라"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr