[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경북 포항남부경찰서는 동거녀를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 A씨(62)를 구속했다고 8일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 6일 밤 9시께 포항시 남구 송도동에 있는 자신의 집에서 술을 마시던 중 동거녀 B씨(63)와 말다툼을 하다 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 인근 주민의 신고로 출동한 경찰에 의해 검거됐다.

경찰 조사결과 A씨는 B씨가 자신 몰래 다른 남성을 만난다고 생각해 말다툼을 벌이다 범행을 저질렀다.

A씨와 숨진 동거녀는 최근 몇 년간 동거해 왔는데 A씨는 평소 술을 자주 마셨고 동거녀와 다툼을 수시로 했던 것으로 전해졌다.

A씨는 혐의를 모두 인정한 것으로 확인됐다. 경찰은 정확한 사건경위를 조사 중이다.

